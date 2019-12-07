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07 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Seyir halindeki araç alev alev yandı

Seyir halindeki araç alev alev yandı

Cep telefonu görüntülerinde otomobilin alev alması

Hastane Bild Avcılık Yangına Müdahale 

-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi
-Yangının söndürülmesi

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde seyir halinde olan araç alev alev yandı. Yangın Zonguldak- Ereğli arası karayolunun Ömerli Mahallesi hastane kavşağından meydana geldi. İddiaya göre Coşkun Altay idaresindeki 81 AR 26995 plakalı otomobilden seyir halinde iken dumanlar çıkmaya başladı.
Sürücü otomobili durdurup kaputu açtığında motor kısmı alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın otomobilin her tarafını sardı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürürken otomobil kullanılamaz hale geldi. Savcılık yangınla ilgili olarak soruşturma başlattı.
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