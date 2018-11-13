Seyir halindeki araç alev alev böyle yandı

-Söndürme çalışmalarından görüntü

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( ORDU ) ORDU



- Ordu’nun Fatsa ilçesinde seyir halindeki otomobil, motor bölümünde meydana gelen arıza nedeniyle alev alev yandı. Yangında yaralanan olmazken, araç kullanılamaz hale geldi. Edinilen bilgilere göre, Ordu-Samsun karayolunda seyir halinde olan otomobil, motor bölümündeki arıza nedeniyle aniden alev aldı. Alevlerin kısa sürede büyümesi ile otomobil adeta alev topuna döndü. Bir anda panikleyen sürücü, araçtan inerek durumu ilgili yerlere bildirdi. Olay yerine kısa sürede intikal eden polis ekipleri yolu araç trafiğine kapatırken, itfaiye ekipleri de metrelerce yüksekliğe ulaşan alevlerin diğer araçlara sıçramaması için müdahale etti. Can kaybının yaşanmadığı yangında araç kullanılamaz hale geldi. Yangın söndürüldükten sonra araç trafiğine açılırken, polisin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.

