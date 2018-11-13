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13 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Seyir halindeki araç alev alev böyle yandı

Seyir halindeki araç alev alev böyle yandı

araç yanarken görüntü

Polis Amatör Kamera Kamera Amatör Polis Ekipleri 

-Söndürme çalışmalarından görüntü
-genel görüntüler
-amatör kamera görüntüleri

( ORDU ) ORDU

- Ordu’nun Fatsa ilçesinde seyir halindeki otomobil, motor bölümünde meydana gelen arıza nedeniyle alev alev yandı. Yangında yaralanan olmazken, araç kullanılamaz hale geldi. Edinilen bilgilere göre, Ordu-Samsun karayolunda seyir halinde olan otomobil, motor bölümündeki arıza nedeniyle aniden alev aldı. Alevlerin kısa sürede büyümesi ile otomobil adeta alev topuna döndü. Bir anda panikleyen sürücü, araçtan inerek durumu ilgili yerlere bildirdi. Olay yerine kısa sürede intikal eden polis ekipleri yolu araç trafiğine kapatırken, itfaiye ekipleri de metrelerce yüksekliğe ulaşan alevlerin diğer araçlara sıçramaması için müdahale etti. Can kaybının yaşanmadığı yangında araç kullanılamaz hale geldi. Yangın söndürüldükten sonra araç trafiğine açılırken, polisin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.
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