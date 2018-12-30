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30 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Seyir halinde telefonda oyun oynayan sürücü trafik kurallarını hiçe saydı

Seyir halinde telefonda oyun oynayan sürücü trafik kurallarını hiçe saydı

Seyir halindeki sürücünün oyun oynağı görüntü

Trafik Kuralları Emniyet Kemeri Ticari Araç Cep Telefonu Direksiyon 

-Genel ve detay

( İSTANBUL - ÖZEL)- Sürücünün trafikteki tehlikeli telefon oyunu kamerada İSTANBUL

- İstanbul Arnavutköy Hadımköy’de seyir halinde olan bir araç sürücüsü akan trafikte eline telefonu alarak oyun oynaması kazaya davetiye çıkardı. Hem kendi canını hem de vatandaşların canını hiçe sayan sürücünün o anları kameralara yansıdı. Sürücülerin seyir halindeyken cep telefonlarıyla oyun oynaması giderek artarken, sürücüler tehlike oluşturmasına rağmen bu tavırlarından vazgeçmiyor. Arnavutköy Hadımköy yolu üzerinde hafif ticari araç sürücüsü akan trafikte, bir elinde cep telefonu diğer elinde direksiyon araç kullanmaya başladı.
Trafik kurallarını hiçe sayan ve emniyet kemeri bağlı olmayan sürücü oyuna pür dikkat kesilerek, akan trafikte uzun süre oyun oynadı. Yol üzerinde oyun oynayan sürücü hem kendi canını hem de vatandaşların canını hiçe sayarak bu kadarına da ‘pes artık’ dedirtti. Zaman zaman yol üzerinde sürat yapan sürücünün bu anları kameralara yansıdı.
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