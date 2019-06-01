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01 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Seyir halinde kamyon alev alev böyle yandı

Seyir halinde kamyon alev alev böyle yandı

dumanlardan görüntü

Amatör Kamera Kamera Amatör Yangına Müdahale Trol 

-otomobilin yanması
-detay

( ZONGULDAK )- Kamyonun yanma anı amatör kameraya yansıdı ZONGULDAK

- Zonguldak’ta seyir halinde olan kamyon motor kısmından yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında araç kullanılmaz hale geldi. Edinilen bilgiye göre Zonguldak Bakacakkadı mevkinde seyir halinde olan kamyonun motor kısmında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm kupayı sardı. Durumu fark eden çevredeki vatandaş itfaiye haber verdi. Kısa süre olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmazken araç kullanılmaz hale geldi.
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