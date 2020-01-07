Seyir halinde araç karşı şeride geçen öğrenci servisine çarptı: 15 öğrenci yaralandı

-kaza yerinden detaylar, okul servisinden detaylar, 112 ekipleri, sedyedeki yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesi, kazaya neden olan otomobilden detaylar, 120'de takılı kalan kadrandan detay,



( GAZİANTEP )- Gaziantep'te aşırı hız dehşeti 15 yaralı- Kaza anları güvenlik kameralarına yansıdı- Kazaya karışan otomobilin hız kadranı 120'de takılı kaldı GAZİANTEP



- Gaziantep'in Nizip ilçesinde aşırı hızla seyir halinde bulunan bir otomobil, karşı şeride geçen öğrenci servisine çarptı. Öğrenci servsiinin de park halindeki bir araça çarptığı feci kazada çoğu öğrenci 15 kişi yaralandı. Kaza sonrası ise otomobilin hız kadranının ise 120'de takılı kaldığı görüldü.

Edinilen bilgiye göre Nizip ilçesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda aşırı hızla seyir ettiği ileri sürülen bir otomobil, öğrencileri taşıyan ve karşı şeride geçmek isteyen öğrenci servisine çarptı. Feci kazada, savrulan servis aracı, park halindeki bir başka otomobile çarptı. Kazanın ardından büyük panik yaşanan bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Çoğunluğu öğrencilerden oluşan 15 yaralı ise Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Çocukların gözü önünde oldu Okul çıkış saatinde meydana gelen kazaya ise çevre okullardan çıkan ve evlerine yayan dönen öğrencilerin gözü önünde oldu. Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen kaza anını gören çocuklar ise büyük bir şok yaşadı. Öğrencilerden bazıları bulundukları kaldırımın üzerinde yaşananları izlerken, bir öğrenci ise kazadan hemen sonra ise kız kardeşinin elinden tutup, koşarak evlerine gitmeleri dikkat çekti. Kazayı gören ve kaza anında meydana çıkan gürültüyü duyan vatandaşlar ise hemen olay yerine koşarak, yaralılara yardım etmeye çalıştı. Kadran 120'de takılı kaldı Büyük paniğin yaşandığı kaza yerinde ulaşım ise bir süre kaza nedeniyle durdu. Kazaya neden olan otomobilin kadranı ise görenleri şaşırttı. Kaza sonrasında ise otomobilin hız kadranın 120'de takılı kaldığı görüldü.

Araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden yol ulaşıma açıldı.



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