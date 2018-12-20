Seyir halinde alev alan aracı itfaiye ekipleri söndürdü

-İTFAİYE EKİBİNİN ARACI SÖNDÜRMESİ

-ARACIN SÖNDÜRÜLMESİ



( NEVŞEHİR ) NEVŞEHİR - Nevşehir'de seyir halindeyken alev alan otomobil itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Ürgüp’ten Nevşehir istikametine seyir halindeki 38 YR 893 plakalı otomobil turban kavşağında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı.

Durumu itfaiye ekiplerine bildiren sürücü aracı yolun sağ tarafına park ederek itfaiye ekiplerini bekledi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Ürgüp Belediyesi itfaiye ekipleri araca müdahale etti. Araçta çıkan yangın kısa sürede söndürülürken itfaiye ekipleri araçta soğutma çalışması yaptı. Trafik ekipleri yolu kısa süreliğine trafiğe kapatırken kaza ile ilgili de soruşturma başlattı.

