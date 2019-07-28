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28 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Şeyh İzzettin İsmail Efendi 718’inci yılında dualarla anıldı

Şeyh İzzettin İsmail Efendi 718’inci yılında dualarla anıldı

Dualar edilmesi

Karya 

-ikramların bulunulması

( SAKARYA ) SAKARYA

- Her sene gerçekleştirilen Anadolu erenlerinden Şeyh İzzettin İsmail Efendi Hacet bayramı ve okumaları bu yıl da büyük katılımla gerçekleşti. Hendek Şeyhler Mahallesi'nde bulunan 1300 yıllarında yaşamış Anadolu erenlerinden Şeyh İzzettin İsmail Efendi, Hacet bayramı 718'inci yılında türbe bahçesinde dualarla anıldı. Hendek Belediyesinin destekleriyle hazırlanan anma programına; Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu başta olmak üzere İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Hendek Muhtarlar Derneği Başkanı Dursun Emin Kula, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Türbe tarihinin anlatılmasıyla başlayan anma programı Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualarla devem etti. Program çeşitli ikramların yapılmasından sonra son buldu.
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