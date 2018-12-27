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27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Şeyh İkrime Sabri’nin yılın fotoğrafı tercihi Filistin'den - KUDÜS

Şeyh İkrime Sabri’nin yılın fotoğrafı tercihi Filistin'den - KUDÜS

- Mescid - i Aksa Hatibi Şeyh İkrime Sabri'nin Doğu Kudüs ’te bulunan ofisinde AA'nın "Yılın Fotoğrafları"nı incelemesi - Şeyh İkrime Sabri'nin AA'nın "Yılın Fotoğrafları" yarışmasında oy kullanması - Kudüs Yüksek İslami Heyeti Başkanı ve Mescid - i Aksa Hatibi Şeyh İkrime Sabri, tercihini "İsrail güçlerinden sağlık ekibine şiddet" adlı fotoğraftan yana kullandıKUDÜS (AA) – ESAT FIRAT - Kudüs Yüksek İslami Heyeti Başkanı ve Mescid - i Aksa Hatibi Şeyh İkrime Sabri, Anadolu Ajansı’nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
İşgal altındaki Doğu Kudüs ’te bulunan ofisinde AA'nın 2018'e damga vuran olayları yansıtan fotoğraflarını inceleyen Şeyh Sabri, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oy kullandı.Şeyh Sabri, "haber" kategorisinde Issam Rimawi’nin "İsrail güçlerinden sağlık ekibine şiddet" adlı fotoğrafını tercih ederek, "Bu fotoğraf, yerde yaralı yatan birine insani olarak yardıma gelen sağlık ekiplerine rağmen işgal güçlerinin Filistinlileri öldürme konusundaki ısrarını ortaya koyuyor.” dedi.
İsrail askerlerinin sağlık görevlilerini ölümle tehdit ettiğinin fotoğrafta çok net görüldüğünü belirten Şeyh Sabri, “Bu fotoğraf işgal devletinin vahşiliğini ortaya koyuyor. Aynı zamanda bir yaralının hayatı için hayatlarını tehlikeye atan sağlık görevlilerinin insaniliğini de ortaya koyuyor.” ifadelerini kullandı.Şeyh Sabri, "yaşam" kategorisinde Emrah Yorulmaz’ın "İstanbul’da dolunay" isimli fotoğrafı tercih ederken, "spor" kategorisinde ise oyunu Ali İhsan Öztürk’ün "Atlı Savaş Oyunu" adlı fotoğrafından yana kullandı.AA'nın fotoğraflarından övgüyle söz eden Mescid - i Aksa Hatibi, tüm fotoğrafların çok etkileyici olduğunu ve 2018'de dünyada yaşanan en önemli olayları çok net bir şekilde özetlediğini ifade etti.
Hanzala Cesaret Ödülü sahibi "Filistinli cesur kız" Ahed et - Temimi de geçen hafta, AA’nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılmış, tercihini "haber" kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Filistin direnişinin sembolü genç", "yaşam" kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali Dede ve kedisi", "spor" kategorisinde ise Şebnem Çoşkun'un "Kupa coşkusu" adlı fotoğraflarından yana kullanmıştı.

Yarış Sağlık Ekibi İsrail İşgal Sağlık Ekipleri 

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