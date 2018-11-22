Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Seyfe Gölü'nde su yok kuş sesleri var

Seyfe Gölü'nde su yok kuş sesleri var

seyfe gölü ekoloji dernek başkanı

Sayılar Dernek Başkanı 

-detay
-açıklama
-seyfe detay
-Fotoğraflar

( KIRŞEHİR ) KIRŞEHİR

- Kırşehir'de yer alan Seyfe Gölün'de suyun olmadığını belirten Seyfe Gölü Ekoloji Dernek Başkanı Ömer Çetiner, gölde kaz sürülerinin görülmesinin bölge halkını mutlu ettiğini söyledi.

"Bölgede su, yağışların etkisi ile oluşuyor" diyen Dernek Başkanı Çetiner, "Bölgede yağışların etkisi ile su oluşmuştu. Havanın açması ve buharlaşmanın da etkisi ile biraz su oluştu. Oluşan su, yağmurların devamı gelmediği için yok oldu. Gölde su yoktu ama kuş seslerini duyabiliyorduk" ifadesinde bulundu. Kuşlar için 4 göç yolundan bir tanesinin de Seyfe Gölü olduğunu belirten Çetiner, "Dünyada 4 adet göç yolu var. Bunlardan 2 tanesi Türkiye'de bu göç yollarından bir tanesi ise Seyfe üzerinden geçiyor. Kuşlar; Seyfe Gölü güzel de olsa kötü de olsa mutlaka göl üzerinden geçiyorlar. Seyfe Gölünün özelliklerinden bir tanesi de bölgede başka geniş alan kalmadığı için gölün ortamı nasıl olursa olsun kuşlar bölgeyi toplanma noktası olarak görüyor. Kuşlar, değişik yörelerden gelen veya arkada kalan kuşları bu bölgede bekleyip yollarına devam edebiliyorlar. Yağışların devam etmemesi ile birlikte gölde su kalmadı"diye konuştu.
Doğa dostu avcı guruplarının göle su gelmesi için çaba sarf ettiğini de anlatan Çetiner, gölde su olmamasına rağmen kaz sürülerinin olduğu bir dönem de sayıları fazla olmasa da kazları görmenin kendilerini mutlu ettiğini de ifade etti.

İlgili Foto Galeriler
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı
Erdoğan Putinle Bir Araya GeldiErdoğan Putinle Bir Araya Geldi
Şemdinli Şehitleri Memleketlerine UğurlandıŞemdinli Şehitleri Memleketlerine Uğurlandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı