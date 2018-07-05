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05 Temmuz 2018 Perşembe günü yayınlandı
Seyfe Gölü'nde flamingolar arasındaki turnalar görenleri şaşırttı

Seyfe Gölü'nde flamingolar arasındaki turnalar görenleri şaşırttı

ekoloji dernek başkanı detay

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-ekoloji dernek başkanı röportaj
-seyfe gölü detay

( KIRŞEHİR ) KIRŞEHİR

- Kırşehir'in Mucur ilçesi sınırları arasında yer alan Seyfe Gölü Kuş Cenneti'nde, flamingolar arasında gezinen turnalar, görenleri şaşırttı. Yaz aylarında yağışların azalması ve buharlaşmanın etkisiyle su oranı yüzde 30 seviyelerine kadar düşmesine rağmen gölde konaklamaya devam eden binlerce flamingo, ördek, angıt, martı ve diğer yerli kuşların arasına turnalar da girdi. Gruplar halinde geldikleri gölde konakladıktan sonra yollarına devam eden turnalardan kalan bir kaç kuş da yöre halkının "allı turna" diye adlandırdığı flamingoların arasında ayrı bir güzellik oluşturdu. Seyfe Gölü Ekoloji Derneği (SEYGED) Başkanı Ömer Çetiner, yaptığı açıklamada, flamingolar arasında turnaların çok sık rastlanmadığını söyledi.

Çetiner açıklamasında, "Su oranının azalmasına rağmen bölgede güzellikleri görmeye devam ediyoruz. Gölde; binlerce flamingoyu görmeye devam etmekteyiz. Martılar, angıtlar, ördekler, sunaların sayılarında bu yıl artış var. Bölgemiz de çıkrıkçı kuşlarını da görebilme şansımız var. Bölgede çok özel bir duruma şahit olduk. Normalde turnaların göç zamanı çoktan geçmesine rağmen binlerce flamingo arasında turna görebiliyoruz. Turnayı benimsemişler ayrışmadan beraber yaşayabiliyorlar"dedi.
Türkiye'deki göçmen kuşların iki farklı göç yollarının birinin üzerinde bulunan Seyfe Gölü, geçmişte 187 kuş türüne ev sahipliği yapması, dünyada nesli tükenmekte olan 27 kuş türünü barındırması ve endemik bitkileriyle biliniyor. (EÖ-
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