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28 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Seydiler’de yoldan çıkan otomobil tarlaya yuvarlandı: 2 ağır yaralı

Seydiler’de yoldan çıkan otomobil tarlaya yuvarlandı: 2 ağır yaralı

Kaza yerinden detay

Güvenlik Güçleri Bild Ağır Yaralı Direksiyon Trol 

-Otomobilden detay

( KASTAMONU ) KASTAMONU

- Kastamonu’nun Seydiler ilçesinde kontrolden çıkan otomobil tarlaya yuvarlandı. Kazada 2 kişi ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre, İnebolu ilçesinden Kastamonu istikametine seyir halindeki Burhan Çıvgın (41) idaresindeki 34 VB 1737 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya yuvarlandı. Taklalar atan otomobilde sürücü Burhan Çıvgın ile yanındaki yolcu Cihan Şahinoğlu (34) ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince yaralılar, Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan, kaza sonrası güvenlik güçleri, kaza yerinde incelemelerde bulunarak, aracı bulunduğu yerden kaldırılmasını sağladı.
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