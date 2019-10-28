Seydikemer'de orman yangını - MUĞLA

- Orman yangınına havadan müdahale edilmesi Muğla 'da orman yangını - Seydikemer ilçesindeki yangına havadan müdahale ediliyorMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ulaşımın güç olması nedeniyle havadan müdahale ediliyor.Ören Mahallesi Karakaya Tepesi mevkisinde ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu yangın başladı. Karadan ulaşım olmayan bölgedeki yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 helikopterle müdahale ediliyor.
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