Seydikemer'de orman yangını

--İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesinden görüntü --Ormanlık alandan yükselen alevlerin görüntüsü -- detaylar
( MUĞLA ) MUĞLA
- Muğla’nın Seydikemer ilçesinde, kış ortasında orman yangını çıktı. Sarıyer Mahallesi’ndeki ormanlık alanında çıkan yangında 5 dönüm alan zarar gördü. Sarıyer Mahallesi Çayiçi mevkiinde rüzgarında etkisiyle hızla ormanlık alana yayılan alevlere Seydikemer Orman İşletme müdürlüğüne bağlı ekipler ile Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Seydikemer Grup Amirliği ekipleri müdahale etti. Vatandaşların da söndürme çalışmalarına katıldığı yangın, 2 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Yangında 5 dönüm kızılçam ormanı zarar gördü. Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlattı.
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