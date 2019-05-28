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28 Mayıs 2019 Salı günü yayınlandı
Seydikemer'de 1 buçuk metrelik yılan evin deposuna girdi

Seydikemer'de 1 buçuk metrelik yılan evin deposuna girdi

- ekiplerin yılanı yakalama çalışması

Uzunlu Bild Akalan Irak 

-- yakalana yılanın doğal ortama bırakılmaı
-- detaylar

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla’nın Seydikemer ilçesindeki bir evin deposuna giren yaklaşık 1 buçuk metre boyundaki yılan itfaiye ekibi tarafından yakalanarak doğaya salındı. Cumhuriyet Mahallesi 1059 Sokak’taki 2 katlı evin 1’inci katındaki depoda, yılan gören vatandaşlar, durumu Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 15 dakika süren çalışmanın sonunda, yaklaşık 1 buçuk metre uzunluğundaki yılanı kancayla yakaladı. Yakalama çalışması çevredeki vatandaşlar tarafından meraklı gözlerle izlenirken, özel bir kaba konulan yılan bölgeden uzaklaştırılarak doğal ortamına salındı. (MY-İK-Y)
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