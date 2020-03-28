'Seyahat İzin Kurulu' otogarda göreve başladı - KIRIKKALE
"Seyahat İzin Kurulu" otogarda göreve başladı - KIRIKKALE - Kırıkkale 15 Temmuz Demokrasi Otogarı - Seyahat İzin Kurulu'ndan görüntü - İrtibat bürosunda görevli Kırıkkale Belediye Başkan Yardımcısı Halil Danacı'nın vatandaşları bilgilendirmesi - Vatandaşlardan görüntülerKIRIKKALE (AA) - Kırıkkale 'de yeni tip koronavirüse (Kovid - 19) karşı alınan tedbirler kapsamında oluşturulan " Kırıkkale Valiliği Seyahat İzin Kurulu", otogarda hizmet vermeye başladı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım