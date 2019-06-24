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24 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Sevimli Yunuslar İstanbul boğazında havadan görüntülendi İzle

Sevimli Yunuslar İstanbul boğazında havadan görüntülendi İzle

Yunusların havadan birlikte yüzmesinden görüntü

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- Tarihi yarımada manzarasında yüzmelerinden görüntü
- Detay görüntüler

( İSTANBUL -ÖZEL)- Yunus balıklarının boğazdaki şovu havadan görüntülendi- Yunus balıklarının şovu mest etti İSTANBUL

- İstanbul Boğazı’nda aniden ortaya çıkan yunus balığı sürüsü,görsel şölen oluşturdu. Havadan çekilen görüntüleriyle belgesel filmlerini aratmayan yunus balıklarının şovu renkli görüntüler oluşturdu. Sevimli yunuslar, yerli ve yabancı birçok turistin ilgi odağı oldu. Görüldüğünde insanların yüzünde tebessüm oluşturan yunus balıkları, İstanbul boğazında havadan görüntülendi. Yunusların, Ayasofya ve Sultanahmet Camii manzarasında kıyıya yakın yüzerken ki görüntüsü, belgesel filmlerini aratmadı. Yunus balıklarının dans edercesine birbirleri ile yüzmeleri renkli görüntüler oluşturdu. Turistlerin ilgi odağı oldular Sarayburnu açıklarına gelen yunuslar ise, yerli ve yabancı birçok turistin ilgi odağı oldu. Bir çok kişi cep telefonu ile yunusların geçişini kayıt altına aldı. Karaya yaklaşan yunus balığının adeta etrafı izliyormuşcasına sahile doğru bakması ise ilginç görüntüler oluşturdu. Bir süre Sarayburnu açıklarında gözüken yunus balıkları ardından gözden kayboldu. (AFS- ZA-
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