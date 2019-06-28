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28 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Sevimli tilkiyi fabrika işçileri besliyor

Sevimli tilkiyi fabrika işçileri besliyor

Tilkiden görüntüler

( KIRIKKALE )- Her gün aynı saatte fabrikada karnını doyuruyor KIRIKKALE

Fabrika Kamera Cep Telefonu 


- Kırıkkale’de her gün aynı saatlerde fabrikaya gelen beyaz renkli sevimli tilkiyi işçiler besliyor. Kırıkkale’de, Makine Kimya Endüstrisi (MKE) Mühimmat Fabrikasına gelen beyaz renkli sevimli tilkiyi işçiler besliyor. Fabrikanın bahçesindeki çeşitli alanlara kap içerisinde yemek koyan işçiler, sevimli tilkinin önce gelmesini bekliyor. Her gün sabah ve akşam saatlerinde fabrikaya gelen tilki, karnını doyurup geri gidiyor. İşçiler ise o anları cep telefonu kameralarıyla kayıt altına alıyor.
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