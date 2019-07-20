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20 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Sevimli köpek korksa da merakına yenik düşüp yılanla böyle oynadı Haberi

Sevimli köpek korksa da merakına yenik düşüp yılanla böyle oynadı Haberi

Köpeğin yılanla oynadığı anlar

( DENİZLİ )- Köpeğin ölü yılanla oyun imtihanı amatör kamerada DENİZLİ

Sosyal Medya Amatör Kamera Amatör Cep Telefonu Av Köpeği 


- Denizli’de sahibi ile birlikte gezintiye çıkan Çakır isimli av köpeği arazide rastladığı ölü bir yılan ile korkarak oynadığı görüntüler görenleri gülümsetti. Sevimli köpek ölü yılından hem korktu hem de merakına yenik düşerek uzun süre oynadı. İlginç olay, Denizli’nin Buldan ilçesi Tekke bağları mevkiinde yaşandı. Serkan Sarıkaya isimli vatandaş 4 yaşındaki ‘kopay’ cinsi av köpeği Çakır’ı da yanına alarak gezemeye çıktı. İkili gezinti esnasında arazide gri renkte ölü bir yılana rastladı. Ardından Çakır yılana önce koklayarak ve korkak tavırlarla yanaştı. Sonrasında ise koklamaya devam eden Çakır bu defa ölü yılanla oynamaya başladı.
Merakını yenemeyen Çakır yılından hem kortu hem de büyük bir zevkle oynamaya başladı.
Zaman zaman korkusundan dolayı da zıplayarak kaçan Çakır, patileri ile yılanı da arada bir yoklayarak hareket edip etmediğine baktı. Yaşanan ve görenleri gülümseten bu anlar ise Çakır’ın sahibi Sarıkaya tarafından cep telefonu ile kayıt altına alındı sevimli hayvanın görüntüsü sosyal medyada kullanıcılar tarafından büyük ilgili gördü.
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