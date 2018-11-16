Sevimli köpek AVM'den T-shirt çalarken kameralara yakalandı

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( İSTANBUL )- En sevimli hırsız kamerada İSTANBUL



- Pendik'te bulunan bir AVM'de bir mağazadan t-shirt çalınması üzerine güvenlik kameralarını inceleyen çalışanlar hırsızı görünce şaşkına döndü. Bir köpeğin t-shirt çaldığı belirlenirken, o anlar güvenlik kameralara yansıdı. 30'a yakın köpeğe ev sahipliği yapan AVM'de mağazalardan giyim ve çeşitli eşyalar çaldığı tespit edildi. Mağazalardan gelen şikayetleri üzerine kameralar incelendi. Kamera kayıtlarını inceleyen çalışanlar şaşkına döndü. Yapılan incelemede köpeğin mağaza, restoranlardan şal ve triko çaldığı fark edildi. Sevimli hırsızın eşyaları çaldığı anlar ise kameralara yansıdı. Görüntülerde köpek t-shirtü alarak uzaklaşıyor.

