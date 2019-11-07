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07 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
Sevimli köpeğin metrobüs yolculuğu kamerada

Sevimli köpeğin metrobüs yolculuğu kamerada

köpeğin yolculuğu

Köpek Kamera 

-Genel detaylar

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- Beylikdüzü-Cevizlibağ metrobüsüne binen sevimli köpek vatandaşlarla birlikte yolculuk yaptı. Sevimli köpeğin metrobüs yolculuğu kameralara yansıdı. Beylikdüzü- Cevizlibağ hattında çalışan metrobüsün sevimli yolcusu görenleri şaşırttı. Geçtiğimiz gün Cumhuriyet Mahallesi durağından metrobüse binen sevimli köpek vatandaşlarla birlikte yolculuk yaptı. Köpeğin metrobüste uzanarak rahat bir şekilde yolculuk yaptığını gören vatandaşlar önce şaşırdı sonra ilgiyle izledi. Sevimli köpeğin Cevizlibağ istikametinde devam eden yolculuğu kameralara da yansıdı.
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