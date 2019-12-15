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15 Aralık 2019 Pazar günü yayınlandı
- Sevimli kedi çıktığı ağaçtan merdivenle indi

- Sevimli kedi çıktığı ağaçtan merdivenle indi

kedinin merdivenden inme anları

( POZNAN ) POZNAN

A Haber Zabıta 


- Polonya’da bir kedi çıktığı ağaçtan inemeyince devreye zabıta ve itfaiye görevlileri girdi. Görevlilerin uzun uğraşları sonucu kedi uzatılan merdiven yardımıyla ağaçtan indi. Poznan kentinde bir ağaçtan miyavlama sesi geldiğini fark edenler, ağacın dallarında bir kedi olduğunu gördü. Çıktığı yerden korktuğu için inemeyen kedi, uzun süre miyavlayarak çevredekilerden adeta yardım istedi. Bunun üzerine zabıtaya haber verildi.
Olay yerine gelen zabıta görevlileri, kedinin birkaç metre yükseklikte mahsur kalması ve dalların ince olmasından dolayı itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri kediye inmesi için merdiven uzattı. Sevimli kedi merdiven basamaklarından indi. O anlar itfaiye görevlilerince kaydedilirken, kedi birkaç basamak kala merdivenden atlayarak kayıplara karıştı.
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