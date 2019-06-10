Sevimli farenin banyo keyfi



- Bursa'da bir farenin banyo keyfi kameraya yansıdı. İznik ilçesinde cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde farenin banyo sefası sosyal medya da günün konusu oldu. O anlar Çakırca köyünde bir tarlada kaydedildi. Sıcaktan bunalan bir fare tarlada sulama borusundan akan suyun yanına giderek banyo yaptı. Kendisini cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen tarla sahibi Kamil Cengiz'e aldırış etmeyen sevimli fare, sulama borusunun üzerine çıkarak bir güzel temizlendi. Farenin banyo sefası sosyal medyanın ilgi odağı oldu.

