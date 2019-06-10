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10 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Sevimli farenin banyo keyfi

Sevimli farenin banyo keyfi

Farenin kendini temizlemesi

( BURSA ) - BURSA

Sosyal Medya Kamera Cep Telefonu 


- Bursa'da bir farenin banyo keyfi kameraya yansıdı. İznik ilçesinde cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde farenin banyo sefası sosyal medya da günün konusu oldu. O anlar Çakırca köyünde bir tarlada kaydedildi. Sıcaktan bunalan bir fare tarlada sulama  borusundan akan suyun yanına giderek banyo yaptı. Kendisini cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen tarla sahibi Kamil Cengiz'e aldırış etmeyen sevimli fare, sulama borusunun üzerine çıkarak bir güzel temizlendi. Farenin banyo sefası  sosyal medyanın ilgi odağı oldu.
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