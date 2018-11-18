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18 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Sevilen oda başkanı vefat etti

Sevilen oda başkanı vefat etti

HASTANE ÖNÜNDEN GÖRÜNTÜ

Masaj Kalp Krizi Kalp Masajı 

--ARŞİV GÖRÜNTÜ-
-MEHMET AYTAÇ'LA YAPILAN RÖPORTAJDAN GÖRÜNTÜLER
-BAŞKAN AYTAÇ'IN FOTOĞRAFLARI

( MANİSA )- Kalp krizi geçiren ve daha sonra kalp masajıyla hayata döndürülen Aytaç, yaşam savaşını kaybetti MANİSA

- Kalp krizi geçiren ve yaklaşık yarım saat süren kalp masajıyla hayata döndürülen Kırkağaç Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkan Mehmet Aytaç dün gece hayatını kaybetti. Rahatsızlanan ve Kırkağaç Devlet Hastanesi'ne gitmek üzere otomobiline binmek üzereyken kalp krizi geçiren ve daha sonra olay yerine gelen 112 ekiplerinin kalp masajına cevap vermeyen Aytaç, hemen Kırkağaç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan yaklaşık yarım saatlik kalp masajı uygulamasıyla hayata tutunan ve Manisa Sekiz Eylül Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan Kırkağaç Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mehmet Aytaç, dün gece yaşam savaşını kaybetti. 59 yaşındaki sevilen oda başkanının vefat haberi, tüm ilçeyi yasa boğdu. Şubat ayında yapılan kongrede tüm üyelerin oyunu alarak 7 yıldır sürdürdüğü Kırkağaç Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanlığına "devam" diyen Mehmet Aytaç, bugün Kırkağaç İlçe Mezarlığı'na defnedilecek. Aytaç evli ve bir çocuk babasıydı.
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