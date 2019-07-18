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18 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Sevgiliyle parkta buluşan Suriyelinin cep telefonu nedeniyle öldürüldüğü ortaya çıktı

Sevgiliyle parkta buluşan Suriyelinin cep telefonu nedeniyle öldürüldüğü ortaya çıktı

Şahsın hastaneye çıkarılması

Güvenlik Kamerası Devlet Hastanesi Sağlık Raporu Cep Telefonu Polis Ekipleri 

-Arşiv

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep'te 9 gün önce sevgilisiyle parkta buluşan Suriyeli gencin, cep telefonunu vermediği için öldürüldüğü belirlendi. Olayın ardından cep telefonunun peşine düşen ekipler, 120'yi aşkın güvenlik kamerası ve onlarca cep telefonu satıcısında yaptığı çalışma ile olayın failini yakaladı. Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Alibaba parkı içerisinde 09 Temmuz 2019 tarihinde öğlen saatlerinde parktan gelen silah sesleri üzerine 17 yaşındaki Suriye uyruklu Muhammet Name ölü olarak bulunmuştu. Olayın ardından inceleme başlatan polis ekipleri, sevgilisiyle parkta buluşan Suriyeli gencin, cep telefonunu gasp etmek isteyen kişi ile tartıştığı ve olay yerinden kaçmaya çalışırken sırt bölgesine isabet eden 3 adet mermi ile öldürüldüğünü tespit etti. Olay yeri ve 6 kilometre uzaklıktaki ev ve iş yerlerinde çalışma yürüten Gaziantep Emniyet müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro ekipleri, 120'den fazla güvenlik kamerasını inceledi. Gasp edilen telefonu bulmak amacıyla kent merkezlerindeki pasajlarda da inceleme yapan ekipler, suriyeli gence ait telefonu Y.U'nun işletti bir cep telefonu satış yerinde buldu. Şahsı gözaltına alan ekipler, Y.U'nun ifadeleri üzerine Mehmet T'ye ulaştı. Mehmet T'nin adres bilgilerini de tespit eden ekipler, Beydilli Mahallesi'nde çalışma yürütürken yolda şüpheli şahsı görünce gözaltına aldı. Ekipler ele geçirilen telefonun ardından olayda kullanılan silahı da Mehmet T'nin üzerinde buldu. Gözaltına alınan iki şahıs, ifadelerinin ardından sağlık raporu için Şehitkamil devlet hastanesi'ne ardından ise adli makamlara sevk edildi. (MB-SD-
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