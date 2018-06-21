Sevgilisinin gözü önünde kendini bıçakladı... Dehşet anları kamerada Haberi

-sevgilisinin müdahalesi



( BURSA ) - Sevgilisinin gözü önünde kendini bıçakladı- Sevgilisinden ayrılan genç kız kendini bıçakladı BURSA



- Bursa'da erkek arkadaşından ayrılan 23 yaşındaki Melisa K. sevgilisinin göz önünde kendini bıçakladı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Bursa'nın Osmangazi ilçesi Fomara Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süredir birlikte olan Melisa K. (23) ile E.Y. bir kafede buluştu. Burada tartışmaya başlayan sevgiller ayrılmaya karar verdi. Masadan kalkan E.Y. asansöre doğru gittiği sırada Melisa K. çantasından çıkardığı bıçakla kendini bıçaklamaya başladı.

Karnına defalarca bıçak saplayan genç kız kanlar içerisinde yere yığıldı. Genç kız ağır yaralı olarak Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Polis olayla ilgili tahkikat başlattı. (DE-UGR-

