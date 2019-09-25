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25 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Sevgilisini sokak ortasında bıçaklayan saldırgan yakalandı

Sevgilisini sokak ortasında bıçaklayan saldırgan yakalandı

şahsın hastaneye getirilişi

İlk Müdahale Hastane Jandarma Harekete Geç Sağlık Ekipleri 

-arşiv görüntüler

( BURSA ) BURSA

- Bursa'da sokak ortasında sevgilisi olduğu öne sürülen kadını bıçaklayan saldırgan, saklandığı evde yakalandı.Olay, sabah saatlerinde Bursa'nın İnegöl ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde meydana geldi. Hülya Ü. ile henüz kimliği belirlenemeyen bir erkek şahıs sokak ortasında tartışmaya başladı.
Yaşanan tartışma sonucu sevgilisi olduğu öne sürülen şahıs, kadını bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine 112 ve polis sevk edildi. Kanlar içerisinde yerde yatan Hülya Ü. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hülya Ü. burada yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa'ya sevk edildi. Saldırgan şahsın kimliğini belirleyen emniyet güçleri, Münir Y.'yi yakalamak için harekete geçti. Münir Y.'nin İnegöl'e bağlı Erikli Mahallesi'nde olduğu ihbarını alan ekipler, şahsın yakalanması için jandarmayla birlikte ortak çalışma başlattı. Saklandığı evde emniyet ve jandarma ekiplerince yakalanan Münir Y. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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