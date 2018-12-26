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26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Sevgilisini öldüren evli kadının kocasından akıl almaz teklif: 'Çocuğu size verelim, şikayeti geri çekin'

Sevgilisini öldüren evli kadının kocasından akıl almaz teklif: 'Çocuğu size verelim, şikayeti geri çekin'

Arşiv görüntüler

( BURSA ) Sevgilisini öldüren evli kadının kocasından akıl almaz teklif: "Çocuğu size verelim, şikayeti geri çekin" BURSA

Yasak Aşk Ses Kaydı Ömür Boyu Hapis Mahkeme Heyeti Cep Telefonu 


- Bursa’da 5 yıl yasak aşk yaşadığı ve ortak bir çocukları bulunan Ümit Ş'yi tabancayla öldürdüğü gerekçesi ile tutuklanan kadın ve azmettirici olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan kocasının yargılanmasına devam edildi. Azmettirici kocanın, avukatı aracılığıyla maktulün ailesine, "Çocuğu size verelim, şikayeti geri çekin" dediği öğrenildi. 5 yıl yasak ilişki yaşadığı komşusu ve oğlunun babası Ümit Ş'yi 30) tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu bulunan evli ve 4 çocuk annesi Neşe A. (32) ile cinayeti azmettirdiği öne sürülen tutuksuz eşi Mehmet A. yeniden hakim karşısına çıktı. Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde Neşe A. hakkında 'kasten adam öldürmek', tutuksuz sanık eşi Mehmet A. hakkında da 'cinayete azmettirmek' suçundan ömür boyu hapis talebiyle yargılanıyor. Mehmet A, eşini cinayete azmettirmediğini öne sürerken, suçunu kabul eden Neşe A. ise, "Ümit Ş. ile 5 yıl ilişki yaşadım. Üç kızımdan sonra dünyaya gelen ve nikahlı eşimin üzerine yazdırdığım 4 yaşındaki oğlumun babasının Ümit olduğu DNA testinde ortaya çıktı. Sonrasında ilişkimiz çekilmez hal aldı, aramızda sık sık tartışmalar oldu. Olay günü yatak odasının penceresine geldiğinde yine tartışmaya başladık. Kurtulamayacağımı anlayınca da silahla ateş ettim. Ölen Ümit'in ailesi, eşimin beni azmettirdiğini iddia ediyor. Beni kimse azmettirmedi" şeklindeki savunmasını tekrarladı. Neşe A, "Ben çocuğun Ümit'ten olduğunu hiçbir zaman saklamadım. İsteseydi, çocuğu alırdı. Ailesinin de haberi vardı" dedi.
Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Mehmet A'nın olay günü dükkanında olduğuna dair kamera görüntülerinin incelenmesine, adına kayıtlı cep telefonu ile yapılan görüşmelerin dinlenmesine, 112 Acil servise haber veren kişilerle, evde çocuklara bakıcı olarak bulunan Resmiye B.'nin dinlenmesine karar verdi. Karı koca sanıkları farklı avukatların savunmasını da isteyen mahkeme heyeti, tutuklu Neşe A'ya Bursa Barosu'ndan avukat tayini için yazı yazılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi. Öte yandan maktul ailesinin avukatı Akan Demir, Mehmet A'nın avukatı aracılığı ile maktulün ailesine uzlaşma teklifinde bulunduğunu iddia etti. Avukat Demir, "Ümit ile sanık Neşe'den olduğu DNA testi ile kesinleşen küçük çocuğun, velayeti de dahil olmak üzere maktulün ailesine teslimi şartıyla, kendisinden şikayetçi olunmaması yönünde Mehmet A'nın talebi olduğu ortaya çıktı. Görüşmeye ilişkin ses kaydını mahkeme kalemine teslim ettik" dedi.
(DE-MŞ)
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