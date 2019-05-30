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30 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Sevgilisini kalbinden bıçaklayan kadın: “Bıçağı öldürmek için değil, ölmemek için aldım' İzle

Sevgilisini kalbinden bıçaklayan kadın: “Bıçağı öldürmek için değil, ölmemek için aldım' İzle

04.06.2018 tarihindeki arşiv görüntüsü eklendi

( ANTALYA ) - Sevgilisini kalbinden bıçaklayan kadın: “Bıçağı öldürmek için değil, ölmemek için aldım” ANTALYA

Cumhuriyet Savcısı Sanık Avukatı Yaralama Suçu Sağlık Ekipleri Meşru Müdafa 


- Antalya’da birlikte yaşadığı sevgilisini kendisini boğmaya çalışırken kalbinden bıçaklayarak öldüren 2 çocuk annesi kadın, “Olayda kullandığım meyve bıçağını öldürmek için değil, ölmemek için aldım. Çocuklarım mağdur oldu, tahliyemi talep ediyorum” dedi.
Geçtiğimiz sene 4 Haziran’da Kepez ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde 3 yıldır birlikte yaşayan Nurcan S. (28) ile Cengiz Aydın (30) arasında kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Aydın'ın saldırması üzerine eline bıçak alıp kendini yatak odasına kilitleyen genç kadın, polisi arayarak yardım istedi. Bu sırada odanın kapısını kırıp içeriye giren Aydın, 2 çocuk annesi sevgilisini boğmaya çalıştı. Elindeki bıçağı Aydın'ın kalbine saplayan Nurcan S., daha sonra sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kan kaybeden Aydın'a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Aydın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan kadın ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Nurcan S.'nin Antalya 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya hayatını kaybeden Cengiz Aydın’ın yakınları ve taraf avukatları katıldı.
Duruşmada cumhuriyet savcısının davayla ilgili mütalaası görüşüldü. Mütalaada sanığın ‘neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçunu’ işlediği belirtilerek, TCK’nin 87/4-2 ve TCK 29/1 maddelerince cezalandırılması talep edildi. Aynı zamanda duruşmada olay yerine ilk önce giden polis memuru A.O.’nun Elazığ 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde talimatla verdiği ifadesi okundu. Olay yerine gittiğinde sanığın ‘kurtarın, yardım edin’ diye bağırdığını ifade eden A.O., sanığın bıçakla karnına doğru tek bir darbe vurduğunu, ayrıca tampon yaptığını söylediğini belirtti.
A.O., “Ancak, biz içeri girdiğimizde herhangi bir şekilde tamponda bulunmuyordu. Zaten maktul yatakta yüzüstü yatar vaziyetteydi” diye konuştu.
Sanık Nurcan S.'nin Cengiz Aydın’ı öldürdüğü bıçağın insan öldürmeye elverişli durumda olduğuna dikkat çeken müşteki avukatı, sanığın önceki zamanlarda maktulü öldürme tehdidinde bulunduğunu ileri sürdü. Müşteki avukatı, ortada kasten işlenen bir suç olduğunun altını çizerek, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istediklerini kaydetti.
Söz hakkı verilen Nurcan S. ise, polis memurunun ifadesinde kullandığı, ‘Biz içeri girdiğimizde herhangi bir şekilde tamponda bulunmuyordu’ sözlerine, “Ben aynı zamanda tampon yapıp kapıyı açamazdım” şeklinde cevap verdi. “Öldürmek için değil, ölmemek için aldım” Nurcan S., “Olayda kullandığım meyve bıçağını öldürmek için değil, ölmemek için aldım. Çocuklarım mağdur oldu, tahliyemi talep ediyorum” dedi.
Müvekkilinin kasti aşan bir eylemde bulunmadığını dile getiren sanık avukatı Serap Ertuğrul ise, olay durumunda meşru müdafaa hükümlerinin oluştuğunu söyledi.

Ertuğrul, cumhuriyet savcısının esas hakkında mütalaasına savunma için süre talep ettiklerini sözlerine ekledi. Duruşma, karara bağlanmak üzere ertelendi. (HFV-SM-CC-Y)
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