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23 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Sevgilisini boğarak öldüren zanlıya 21 yıl 3 ay hapis

Sevgilisini boğarak öldüren zanlıya 21 yıl 3 ay hapis

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( BOLU ) BOLU

Müebbet Hapis Kimlik Tespiti Emniyet Müdürlüğü Kadın Cesedi Mahkeme Heyeti 


- Bolu’da, kavga ettiği 2 çocuk annesi sevgilisini kullanılmayan bir otelin 2’inci katında boğarak öldüren Tevfik Kor, 21 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Olay, 2017 yılı Eylül ayında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kılıçarslan Mahallesi D-100 Karayolu üzerinde bulunan kullanılmayan bir otelin ikinci katına hurda toplamak için giren vatandaşlar cesetle karşılaştılar. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekiplerin incelemesinde, boyun kısmında boğulma izi olan cesedin bir kadına ait olduğu tespit edildi. Cumhuriyet Savcısı’nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kadın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp birimine gönderildi. Adli Tıp Kurumu’ndan kadının boğularak öldürüldüğü raporu gelmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Aşayiş Şubesi Cinayet Büro ekipleri, öldürülen kadının kimlik tespiti için yaptıkları çalışmada, cesedin 2 çocuk annesi Dilek Diner’e ait olduğunu belirledi. Suçunu itiraf etti Cesedin Dilek Diner’e ait olduğunun belirlenmesi üzerine, Diner’in sevgilisi Tevfik Kor (32) gözaltına alındı. İfadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen Kor, cinayeti kendisinin işlediğini itiraf ederek, “3 ay önce Dilek’le Bolu kent merkezinde buluştuk. Bir süre sonra aramızda tartışma çıktı ve kavga etmeye başladık. Kavganın büyümesi üzerine Dilek’i D-100 Karayolu üzerinde kullanılmayan bir otelin 2’inci katına götürdükten sonra boğarak öldürdüm” dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedilen Tevfik Kor, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kor hakkında, “Kasten öldürme”, “Kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık” suçundan Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Davanın bugün görülen karar duruşmasında savunmasını yapan Kor, “Çok pişmanım. Herşey bir anlık sinirle yaşandı” dedi.
Sanığın savunmasının ardından, mahkeme heyeti “haksız tahrik ve iyi hal indirimi” uyguladığı Tevfik Kor’a, 2 suçtan toplam 21 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
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