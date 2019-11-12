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12 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Sevgilisinden ayrıldığı için intihar girişiminde bulunan genci müzakereci polis kurtardı

Sevgilisinden ayrıldığı için intihar girişiminde bulunan genci müzakereci polis kurtardı

şahsın çıktı yerden görüntüsü

Hava Yastığı Korkuluk Müzakere İntihar Girişimi Sağlık Ekipleri 

-polislerin ikna etme çalışmaları
-vatandaşların intiharı izlemlerinden görüntüler
-itfaiye ekiplerin hava yastığı kurması
-şahsın köprüden indirilmesi
-detaylar

( BURSA ) BURSA

- Bursa’da bir kişi kendisinden ayrılan sevgilisi ile barışmak için köprüye çıktı. Olay yerine gelen müzakereci polis şahsı ikna edince vatandaşlar durumu alkışlayarak kutladı. Olay merkez Yıldırım ilçesi Yüksek İhtisas Kavşağı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre akşam saatlerinde sevgilisi ile tartışıp ayrılan Harun K. sevgilisi ile tekrar barışmak için köprüye çıktı. Harun K.yı korkulukların üzerinde gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek Bursa-Ankara karayolunu trafiğe kapatıp merdivenli aracı kurdu. Harun K.’nın atlama ihtimaline karşılık da ekipler hava yastığını kurdu. Bu arada Harun K.’yı polisler çatıda ikna etmeye çalıştı. 1 saatin sonunda ikna olmayan Harun K. olay yerine müzakereci polisin gelmesi ile birlikte köprüden indi. Olayı izleyen vatandaşlar durumu alkışlayarak kutladı. Köprüden indirilen Harun K. olay yerinde sağlık kontrolünün ardından ifade vermek üzere karakola götürüldü.
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