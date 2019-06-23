Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Sevgilisi tarafından yakılan kadın ile sanığın HTS kayıtları incelenecek İzle

Sevgilisi tarafından yakılan kadın ile sanığın HTS kayıtları incelenecek İzle

27.09.2018 tarihinde geçilen Ayrılmak isteyen sevgilisini ve kendisini benzin dökerek yaktı, 28.09.2018 tarihinde geçilen (Özel) Sevgili dehşeti kamerada, Sevgilisi tarafından yakılan kadının babası idam istedi, Ayrılmak istediği sevgilisi tarafından yakılan kadının cenazesi kaldırıldı, 06.10.2018 tarihinde geçilen Bursa’da yakılarak hayatını kaybeden kadının yeni görüntüleri ortaya çıktı ve 12.10.2018 tarihinde geçilen Sevgilisini yakarak öldüren katil zanlısı adliyeye sevk edildi başlıklı haberlerin arşiv görüntüleri

Hastane Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Müebbet Hapis Katil Zanlısı Genç Kadın 

-fotolar

( BURSA ) - BURSA

- Bursa’da aralarında gönül ilişkisi bulunan kadını benzin dökerek yakan sanığın yargılanmasına devam edildi. Sanık ile ölen kadın arasındaki HTS kayıtları incelenecek. Geçen yıl eylül aynda Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Ümit Varol (31), gönül ilişkisi olan ve kendisinden ayrılmak isteyen Şengül Vatansever'i aracıyla seyir halindeyken ateşe vererek yolun ortasına attı. Vatansever hayatını kaybederken, kaçarken kaza yaparak yaralanan Varol hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınarak tutuklandı. Hakkında canavarca hisle kasten adam öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açılan Varol'un 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına devam edildi. ilk duruşmadaki ifadelerini tekrarlayan sanık, 2 çocuk annesi Şengül Vatansever ile aralarında 2 yıl gönül ilişkisi olduğunu genç kadının ailesinin evliliklerine karşı çıktığını ve bu yüzden tartıştıklarını belirterek, "Kendisiyle gece boyu telefonla görüştük. Sabaha karşı Kütahya'dan Bursa'ya geldim. Buluşup, arabaya aldım. Yarım saat sohbet ettik. Ailesinin evlenmemizi istememesinden dolayı sinirlendim. Köyde yaşadığım ve gazla çalışan arabam ile yollarda kaldığım için 2,5 litre benzini bagajımda bulunduruyordum. Arabadan indik. Benzini kollarıma döküp yere bıraktım. Şengül de alıp üzerine döktü. Kendime zarar vermek için kollarıma döktüğüm benzini çakmakla ateşe verdim. Kolum aleve alınca, Şengül de alev aldı. Alevleri söndürüp, yeniden araca bindik. Bu sırada kardeşiyle telefonla görüşüyordu. Daha sonra araçtan inmek için durmamı istedi ve indi. Ben aracımı kaldırıma çarptım. Sonra kimin çağırdığını bilmediğim ambulans gelip, beni hastaneye götürdü. Maksadım, benzini üzerime döküp kendimi öldürmekti. İkimiz birlikte yandık" dedi.
Mahkeme heyeti, şahitlerin dinlenmesinin ardından ikili arasında geçen HTS kayıtlarının incelenmesine karar verdi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi. (AF-MŞ)
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
33 dakika çıplak işkencenin görüntüler ortaya çıktı33 dakika çıplak işkencenin görüntüler ortaya çıktı
Rus kadınların neden bu kadar güzel olduğu ortaya çıktı!Rus kadınların neden bu kadar güzel olduğu ortaya çıktı!
Okul yolunda anne ve kızına silahlı saldırıOkul yolunda anne ve kızına silahlı saldırı
Küfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdıKüfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdı
Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı