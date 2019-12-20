Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Sevgilisi tarafından öldürüldüğü iddia edilen polis memuru gözyaşlarıyla uğurlandı

Sevgilisi tarafından öldürüldüğü iddia edilen polis memuru gözyaşlarıyla uğurlandı

Cenazeden detay ve genel görüntüler

Çilingir Adli Tıp Cenaze Polis Memuru Cenaze Namazı 

-Cenaze namazı görüntüleri
-Tabutun taşınması
-ARŞİV
-FOTO

( İZMİR )-Bir annenin en acı anı: "Yaktın beni oğlum" İZMİR

- İzmir’in Çiğli ilçesinde, iddialara göre bir kadının sevgilisi olduğu öne sürülen polis memuru Fatih Yurtyapan'ı öldürüp intihar etmesinin ardından polis memuru son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye katılan annenin "Yaktın beni oğlum" şeklindeki feryatları ise herkesi duygulandırdı. Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Uğur Mumcu Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Fatih Yurtyapan’ın gece görevi için emniyete gelmemesinden şüphelenen mesai arkadaşları kendisine ulaşmaya çalıştı. Yapılan çalışmaların ardından Fatih Yurtyapan'ın arkadaşı S.Y’nin evinde olduğunu öğrenen ekipler adrese intikal etti. Daire ziline basan ekipler, kapının açılmaması üzerine olay yerine çilingir çağırdı. Çilingir vasıtası ile içeriye giren ekiplerce polis memuru Fatih Yurtyapan ve arkadaşı S.Y’nin cansız bedeni ile karşılaştı. S.Y’nin Yurtyapan'ı öldürüp ardından intihar ettiği üzerinde durulurken, polis memuru Yurtyapan'ın cenazesi yakınları tarafından adli tıptan teslim alındı. Feryatlar yürekleri yaktı Cenaze daha sonrada Bornova Ata Camii'ne getirildi.
Cenaze töreninde anne Emine Yurtyapan ve kardeşinin feryatları yürek dağladı. Yurtyapan'ın cenazesi polis cenaze mangası tarafından omuzlarda taşındı. Polis memurunun annesi oğlunun tabutunun ardından "Yaktın beni oğlum. Nereye gidiyorsun" diyerek sinir krizi geçirdi. Fatih Yurtyapan'ın cenazesi ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Doğançay Mezarlığı'na götürüldü. (AÇ-HG-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
İzmir'de Acı Bekleyişİzmir'de Acı Bekleyiş
Adli Tıp Kurumu Önünde Acılı Bekleyiş SürüyorAdli Tıp Kurumu Önünde Acılı Bekleyiş Sürüyor
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Tanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandıTanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandı
CHP milletvekilinin acı günüCHP milletvekilinin acı günü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı