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10 Şubat 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Sevgililer Günü öncesi altın ve pırlantalara yoğun ilgi

Sevgililer Günü öncesi altın ve pırlantalara yoğun ilgi

KUYUMCUDAN ALIŞVERİŞ YAPAN VATANDAŞLARDAN GÖRÜNTÜ

Kutlay Pırlanta Sevgililer Günü 

-PIRLANTA ÜRÜNLERDEN GÖRÜNTÜLER
-NURULLAH UZER İLE RÖPORTAJ

( NEVŞEHİR )- Sevgililer Günü’nde pırlanta ürünler büyük ilgi görüyor NEVŞEHİR

- 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla eşlerine ve sevgililerine hediye almak isteyenler pırlanta ve altına büyük ilgi gösteriyor. 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla eşlerine hediye almak isteyenler soluğu bu yıl da kuyumcularda alıyor. Her yıl olduğu gibi bu Sevgililer Günü’nde de pırlanta ürünler ilk sırada yer alırken pırlantayı ise altın ürünleri takip ediyor. Nevşehir Uzer Sarrafiye Genel Müdürü Nurullah Uzer 14 Şubat Sevgililer Günü’nün pırlanta ve altın yılı olduğunu söyledi.

Uzer, “Şimdi bundan önce olduğu gibi bu sene de Sevgili Gününde pırlanta ürünler ön planda yer alıyor. Özellikle pırlanta tek taş, beş taş ve pırlanta ürünler bu sene sevgililer gününü kutlayacak olan müşterilerimiz için bu pırlanta ürünler vazgeçilmez gibi görünüyor. Tabi bunun yanında altın ürü alan, pırlanta taşlı olmayıp da baget türü tek taş, beş taş yüzük alan müşterilerimiz de yoğunlukta. Bu sene yine sevgililer günü altın ve pırlanta ürünün zamanı olacak gibi görünüyor” dedi.
“Pırlanta ürünleri 899 liradan başlıyor” Firmaların Sevgililer Günü’ne özel indirimler uyguladığını ifade eden Nurullah Uzer tek taş pırlanta yüzüğün 899 liradan başladığını ifade ederken baget ürünler de ise fiyatların bin 500 lira 3 bin lira arasında değiştiğini söyledi Uzer, “Tüm bunların yanı sıra kolye tarzı ürünler ilgi görüyor. Böyle 14 ayar kelepçe tarzında kibar ürünler çok talep görüyor. Onun haricinde ürünler rutin şekilde devam ediyor. Sevgililer Gününe özel firmaların uygulamış olduğu özel iskotalar bulunuyor. Biz bu iskotaları müşterilerimize direk yansıtıyoruz. Örnek verecek olursak tek taş pırlanta ortalama 899 liradan başlayan fiyatlar ile müşterilerimize sunuyoruz. Yine baget ürünlerde de bin 500 lira civarında başlayıp 3 bin lira arasında gayet şık güzel ürünler mevcut” şeklinde konuştu.
(COŞ-TB-
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