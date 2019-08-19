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19 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Sevgi engel tanımadı - TEKİRDAĞ

Sevgi engel tanımadı - TEKİRDAĞ

- Sevgi engel tanımadı - Nikah akdi - Çift röportajı - Konuşmalar - Genel GörüntülerSevgi engel tanımadı - Tekirdağ 'da özel bir bakım merkezinde kalan bedensel engelli Tülay Balaban ile görme engelli İlker Yücel evlendi - Yücel: - "Görme engelliyim ama ondaki temizliği, güzelliği hissettim ve hafta sonu evlenme teklifinde bulundum"TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'ın Çerkezköy ilçesindeki özel bir bakım merkezinde kalan bedensel engelli Tülay Balaban ile görme engelli İlker Yücel evlendi.Çerkezköy Özel Trakya Bakım Merkezi'nde yaklaşık 4 aydır hizmet alan Tülay Balaban (44) ile İlker Yücel (45), 2 aylık arkadaşlıklarının ardından evlilik kararı aldı.Balaban ve Yücel bakım merkezinde düzenlenen törenle evlendi.Çiftin nikah şahitliklerini Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürü Enver Demirel ile Özel Trakya Bakım Merkezi Genel Müdürü Selami Tarak yaptı.Yücel, gazetecilere yaptığı açıklamada, güzel arkadaşlıklarını evlilikle taçlandırdıklarını belirterek, "Görme engelliyim ama ondaki temizliği, güzelliği hissettim ve hafta sonu evlenme teklifinde bulundum." dedi.
Balaban ise kendisini çok huzurlu hissettiğini belirterek, "Evleniyoruz, mutluyuz, huzurluyuz. Bundan daha iyisi can sağlığı." diye konuştu.
Türkiye Sakatlar Derneği Çerkezköy Şube Başkanı Gülnür Kocaçınar da çifte mutluluklar dileyerek, "İnşallah bundan sonra da böyle güzel etkinliklerde bir araya geliriz. İlker kardeşim ile tesadüfen yollarımız kesişti. Bugün burada erkek tarafıyız. Kardeşlerimize ömür boyu mutluluklar diliyorum." ifadesini kullandı.Nikahın ardından düğün töreni yapıldı.

Hafta Sonu Görme Engelli Düğün Töreni Bedensel Engelli Bakım Merkezi 

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