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04 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
'Sessiz Çığlık Bisiklet Turu' üyeleri İstanbul'a döndü - İSTANBUL

'Sessiz Çığlık Bisiklet Turu' üyeleri İstanbul'a döndü - İSTANBUL

"Sessiz Çığlık Bisiklet Turu" üyeleri İstanbul 'a döndü - İSTANBUL - Genel detaylar - Röportajlar"Sessiz Çığlık Bisiklet Turu" üyeleri İstanbul 'a döndü - Türkiye'den yola çıkarak 49 günde 10 Avrupa ülkesinde pedal çeviren engelli bisikletçiler, İstanbul 'daki bisiklet grupları tarafından Fatih Saraçhane'de karşılandıİSTANBUL (AA) - "Sessiz Çığlık Bisiklet Turu" kapsamında Türkiye'den yola çıkan ve 49 günde 10 Avrupa ülkesinde pedal çeviren engelli bisikletçiler, İstanbul 'daki bisiklet grupları tarafından Fatih Saraçhane'de karşılandı.Türkiye'den 15 Temmuz'da yola çıkan 12 engelli vatandaş, Bulgaristan, Romanya, Macaristan, Avusturya, Almanya, İsviçre, Fransa, Lüksemburg, Belçika ve Hollanda güzergahını takip ederek yol boyunca uluslararası kuruluşların önlerinde basın açıklamaları yaptı. Tur üyeleri karar alma mekanizmaları ve kamuoyunun dikkatini çekmeyi amaçladı.Turun sonunda Saraçhane'de Türkiye'den gelen bisikletçilerle bir araya gelen engelli grup üyelerinden görme engelli Şule Yazıcı, görme engelli milli futbolcu Ali Çavdar ve Gazi Ekrem Taşkın, AA muhabirine 4 bin 500 kilometrelik bisiklet turunda yaşadıklarını anlattı.Engelli haklarına vurgu yapmak ve engellilerin yaşam standartlarının yükseltilmesi için yola çıktıklarını söyleyen milli futbolcu Çavdar, "Diğer bireyler gibi hizmetlerden eşit şartlarda faydalanmaları için yola çıktık. 10 Avrupa ülkesi geçtik, uluslararası kurumların önünde basın açıklamaları yaparak etkinliğimizi sonlandırdık. Barış içinde yaşanan bir dünya talep ediyoruz. Bu mümkün." diye konuştu.
Gazi Ekrem Taşkın ise 4 bin 500 kilometre yol kat ederek büyük bir iş başardıklarını, bunu tüm dünyanın duymasını ve dünyadaki engellilerin de normal insan statüsünde yaşamasını istediklerini dile getirerek, "Biz bir düş kuruyoruz barikatsız bir dünya için. Bunun için yola çıktık. Asıl amacımız engellilerin sorunlarının çözülmesi ve özlük haklarının düzeltilmesi, hayatlarının yaşanabilir bir seviyeye çekilmesi, bütün amacımız bu. Terörden ve savaşlardan dolayı ülkemizde ve dünyada engelli ordusuna yeni engellilerin katılmamasıydı bizim 4 bin 521 kilometre pedal basarak Avrupa'nın 10 ülkesini dolaşarak vermek istediğimiz mesaj buydu. Mesajımızın yerine ulaştığını düşünüyoruz." dedi.
Görme engelli Şule Yazıcı da "Bir düş kurduk ve buna inandık. Gerçekleştirmek için yola çıktık. Hollanda'da son mesajımızı ilettik. İnşallah sesimizi duyurduğumuza inanıyoruz." diye konuştu.
Bisikletli tur katılımcıları, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla temennilerde bulunup herkese teşekkür ederek "Bir düş kuruyoruz barikatsız bir dünya için" şeklinde slogan attı.Bisiklet grupları daha sonra polis eskortu eşliğinde pedal basarak Taksim Meydanı'na ve oradan da Dolmabahçe'ye kadar tur düzenleyerek etkinliğe son verdi.

Özlük Hakları Görme Engelli Milli Futbolcu Bisiklet Turu Engelli Vatandaş 

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