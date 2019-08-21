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21 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Sesi duydu kayıtsız kalmadı, kurtarmak için zamanla yarıştı Haberi

Sesi duydu kayıtsız kalmadı, kurtarmak için zamanla yarıştı Haberi

Tokatta plastik boruya sıkışan kedinin kurtarılması

Yarış Yat Kurtarma Bayram Tatili Yavru Kedi 

-Plastik borunun pense ile parçalara ayrılarak kedinin çıkarılması
-Yapımcı ve Yönetmen Erol Koçan, röp

( TOKAT ) - TOKAT

- Tokat’ta tatilden dönmeye hazırlanan yapımcı yönetmen Erol Koçan, evin alt katından gelen seslere kayıtsız kalmadı, plastik boruya sıkışan yavru kediyi kurtardı. Tokat’ın Reşadiye ilçesinde bayram tatilini geçiren Yapımcı ve Yönetmen Erol Koçan, annesi ile vedalaşarak ayrılmak üzere iken evlerinin alt katından gelen sesi fark etti. Alt kata inerek sesin nereden geldiğini araştıran Koçan, çok geçmeden plastik boruya sıkışan yavru kediyi buldu. Boruyu yerinden söken Koçak, bir akrabasını yardımı ile pense ve testere ile plastik boruyu keserek kediyi sıkıştığı yerden çıkarmaya çalıştı. Yaklaşık yarım saat süren çabanın sonunda yavru kedi plastik boru içerisinden sağ olarak yara almadan kurtarıldı. Bir süredir mahsur kalan kediye su veren Koçan, hayat kurtarmaktan dolayı yaşadığı sevinci dile getirerek, “10 günlük tatilin sonunda yola çıkacaktım. Annenim evine vedalaşmaya geldiğinde alt kattan gelen sesleri duydum Alt kata indiğimde kuyunun üzeri kapalı ama küçük bir aralık var oradan baktığımızda kediyi gördüm. Taşı kaldırdık, plastik boruya kafası sıkışan kediyi çıkarttık. Kediye zarar vermemek için küçük parçalar halinde boruyu parçalayarak kediyi çıkarttık. Annesi de orada bekliyordu, su ikram ettik. Hayat kurtarmanın can kurtarmanın huzur ve mutluluğunu bir kez daha yaşamış olduk” dedi.
(Nİ-GF-
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