Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Ses sanatçısı Berdan Mardini, polislerin mutluluğuna ortak oldu

Ses sanatçısı Berdan Mardini, polislerin mutluluğuna ortak oldu

Mardin İl emniyet Müdürü Hasan Onar konuşması

Ses Sanatçısı Fabrika Polis Memuru Güvenlik Güçleri Hatıra Fotoğrafı 

-Sanatçı Berdan Mardini konuşma
-Berdan Mardini altın takdim İl emniyet Müdürü hasan onar Altın takdim
-toplu resim detayı

( MARDİN ) MARDİN

- Ünlü ses sanatçısı Berdan Mardini, Mardin İl Emniyet Müdürlüğü’nde evlenen, çocuğu olan ve çocuğunu sünnet ettiren polislere İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ile birlikte altın takdim etti. Mardin İl Emniyet Müdürlüğü’nde çocuğunu sünnet ettiren, evlenen ve bebeği olan 43 polis memuru için program düzenlendi.
Mardin İl Emniyet Müdürlüğü’nde düzenlenen törene ünlü ses sanatçısı Berdan Mardini de katılarak yeni evlenen polis memurlarına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya’nın tebrik mesajlarını ileterek altınlarını takdim etti. Törende konuşan Mardin İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, polis memurlarına en kötü günlerinin böyle huzur ve sevinç içinde geçmesini temenni ederek, Berdan Mardini’ye emniyet ve güvenlik personelinin yanında olduğu ve gül yağı fabrikası yatırımını kendi memleketine yaparak Mardin’in gelişimine katkı sunduğu için teşekkür etti. Sanatçı Berdan Mardini, emniyet personeline hediyelerini vererek Mardin’de güvenlik güçlerinin sağladıkları huzur ve güven ortamı için teşekkür ederek, düğünlerinde şarkılar söylemek istediğini söyledi.

Etkinlik, hediyelerinin verilmesinin ardından çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.
İlgili Foto Galeriler
İşte Sibel Can'ın yeni eviİşte Sibel Can'ın yeni evi
İşçi Olarak Girdiği Fabrikanın Ortağı Olduİşçi Olarak Girdiği Fabrikanın Ortağı Oldu
30 Kilo Veren Şarkıcının Müthiş Değişimi!30 Kilo Veren Şarkıcının Müthiş Değişimi!
Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...
Teröristlerin Teslim Olma Anı GörüntülerdeTeröristlerin Teslim Olma Anı Görüntülerde
Bin Polisle Dev Uyuşturucu OperasyonuBin Polisle Dev Uyuşturucu Operasyonu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı