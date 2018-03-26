Ses mühendisi Ali Baba son yolculuğuna uğurlandı Haberi

-Latin Katolik Mezarlığı’ndan detaylar



( İSTANBUL )- Wayne Heights Gittens, nam-ı diğer Ali Baba son yolculuğuna uğurlandı- Tarkan ve çok sayıda ünlü isim cenazeye katıldı İSTANBUL



- Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden ses mühendisi Wayne Heights Gittens, nam-ı diğer Ali Baba için Latin Katolik Mezarlığı’nda cenaze töreni düzenlendi.

Sanatçı Tarkan’ın da katıldığı cenaze de Ali Baba, sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı. 10 Yıldan fazla bir süredir Türkiye’de yaşayan ve dünya çapında da birçok değerli sanatçıyla çalışan ses mühendisi Wayne Heights Gittens, nam-ı diğer Ali Baba, uzun süredir mücadele ettiği kanser hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti. Ali Baba için Şişli Latin Katolik Mezarlığı’nda cenaze töreni düzenlendi.

Törene; Sanatçı Tarkan, Gittens’in ailesi ve çok sayıda arkadaşı katıldı.

Cenazeye katılmak için özel aracıyla alana gelen Tarkan, basın mensuplarına görüntü vermemek için mezarlığa aracıyla giriş yaptı. Yaklaşık yarım saat içeride kalan Tarkan, tören sonrası tekrardan aracına binerek alandan ayrıldı. “Ünlüler Ali Baba için gece düzenlemişti” Ünlü ses mühendisi Wayne Heights Gittens için ocak ayında Sertab Erener, Nil Karaibrahimgil, Yalın, Manga, Moğollar ve Teoman’ın katıldığı bir yardım gecesi düzenlenmiş, Tarkan da geceyi Ali Baba ile hastaneden canlı izlemişti.

