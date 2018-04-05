Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
Serviste unutularak ölen Alperen'in davasında kreş sahibi ve servis şoförünün tahliye talebine ret

Serviste unutularak ölen Alperen'in davasında kreş sahibi ve servis şoförünün tahliye talebine ret

Serviste unutulduktan sonra hayatını kaybeden Alperen Sakin'in duruşması

Mahkeme Başkanı Cenaze Tahliye Talebi Servis Şoförü Irak 

-Avukat röportaj
-Burak Sakin röportaj
-Adliyeden detay görüntüler
--arşiv-
-şahısların çıkışı
-cenazeden görüntü
-Alperen'in fotoğrafı

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir’in Çiğli ilçesinde 3 yaşındaki Alperen Sakin’in serviste unutularak ölmesi ile ilgili davada sanıkların tahliye talebi reddedildi. İzmir Çiğli’de 15 Ağustos 2017 tarihinde serviste unutulan ve aracın içerisinde saatlerce kaldıktan sonra hayatını kaybeden 3 yaşındaki Alperen Sakin’le ilgili davaya devam edildi. Karşıyaka 2. Asliye Ağır Ceza Mahkemesinde 6. celsesi yapılan duruşmaya Alperen’in annesi Buket Sakin ve babası Serkan Sakin’in yanı sıra acılı ailenin avukatları katıldı.
Tutuklu sanıklar Tamer İ. ile Yurdagül İ. de duruşmada hazır bulundu. Sanıkların avukatları, müvekkillerinin tahliyesini talep ederken, mahkeme başkanı bu talebi reddetti. Bilirkişiye yollanan raporların henüz mahkemeye ulaşmaması sebebiyle duruşma 31 Mayıs tarihine ertelendi. Kayıtlar incelenecek Acılı ailenin avukatlarından Onur Keleş, dosya üzerinde titizlikle çalıştıklarını söyledi.

Sanıkların en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini savunan Keleş, “Ülkemizi ilgilendiren çok vahim bir olay yaşadık. Bunun üzerine bizler de aileyi yalnız bırakmamak adına görevi kabul ettik. Dosyanın üzerinde titizlikle çalışıp 5237 sayılı Türk Ceza Yasası’nın öngördüğü cezaların en ağır haliyle verilmesi için mücadele veriyoruz. Adli mercilere güvenimiz tamdır. Tutukluluğun devamı kararının da yerinde olduğu kanaatindeyiz. Ancak diğer sanıkların da tutuklanması gerektiğine inanıyoruz. Bu konuda taleplerimiz tekrar ediyor. Son teknik incelemeyi bizler gerçekleştireceğiz. Kamere kayıtları üzerinde gerekli çalışmaları yapıp bunları kamuoyuyla paylaşınca haklılığımız ortaya çıkacak” diye konuştu.
“Adalete güvenimiz tam” Alperen’in babası Serkan Sakin ise adalete güvendiklerini yineledi. Sakin, “Adalete güvenimiz tam. Ancak bu kadar yalan, ihmalkarlık ve delil karartma varken davanın 2. Asliye Ağır Ceza Mahkemesinde devam etmesi bizi üzüyor. Bu dava kesinlikle ağır cezalık bir dava. Emsal davalara baktığımız zaman benzer davalardan müebbet kararları çıkmış. İnşallah adalet yerini bulacaktır. Bu süreçte bizi yalnız bırakmayan avukatlarımıza teşekkür ederim. İnşallah güzel şeyler olacak” dedi.
Geçtiğimiz 15 Ağustos günü Çiğli ilçesindeki bir anaokulunda yaşanan olayda, 3 yaşındaki Alperen Sakin servis içerisinde unutulmuş ve saatlerce araç içerisinde kalarak hayatını kaybetmişti. Servis şoförü Tamer İ., kreş sahibi ve aynı zamanda servis şoförünün eşi Yurdagül İ. olayın ardından tutuklanmıştı.
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Kütahya Tavşanlı'da feci kaza: 1 ölü 14 öğrenci yaralıKütahya Tavşanlı'da feci kaza: 1 ölü 14 öğrenci yaralı
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı