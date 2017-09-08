Servisçilerin başındaki adam konuştu Haberi



Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Hamza Öztürk, Beyaz TV'de yayınlanan Ömür Varol'la Beyaz Gazete programına konu hakkında açıklamalarda bulundu.



Ümraniye'de kavga eden herkesin servisçi olmadığını söyleyen Hamza Öztürk 'Sabıkası olanları tanımıyorum. Orada ismi geçen iki üç kişi var onların servisçi olduğunu biliyoruz. Bunlarda da sabıka sıkıntısı yok diye biliyoruz' dedi.



'BANA MAFYA DİYORLAR'



İstanbul'da yaklaşık 17 bin 500 servis şoförü olduğunu söyleyen Öztürk 'Ümraniye'de servis şoförünün kusuru bizim bunlarla anılmamıza neden oldu. Arkadaşlarımla çay içmeye gittiğim zaman arkadaşlarım bana 'mafya hoşgeldin' dedi. Benim gibi pek çok arkadaşım aynı şeyle karşılaşmıştır' şeklinde konuştu.



29 senedir İstanbul'da öğrenci taşıdığını ifade eden Hamza Öztürk 'Bugüne kadar kimseyle sokakta kavga değil tartışmadım bile, ama malesef bir şeyler herkesi genellendirdiği için bunun üzüntüsünü yaşıyoruz' dedi.

