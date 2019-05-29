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29 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Servis şoförü böyle dehşet saçtı...Kebapçı dükkanını midibüsüyle yıkmaya çalıştı

Servis şoförü böyle dehşet saçtı...Kebapçı dükkanını midibüsüyle yıkmaya çalıştı

Minibüsün olay yerine gelmesi

Polis Uttu Servis Şoförü 

-Şoförün kebapçı dükkanını yıkmaya çalışması
-İnsanlar olmasına rağmen kebapçıya çarpması
-İnsanların dolmuşa taş atması
-Bir kez daha dükkanı yıkmaya çalışması
-İnsanların üzerine çıkarak, kaldırımdan bölgeden kaçması
-Vatandaşların taşlaması
-Olay yerinden görüntü

( MERSİN ) - Defalarca dükkana çarpan ve aracını vatandaşların üzerine süren sürücüyü çevredekiler taş yağmuruna tuttu MERSİN

- Mersin'de bir servis şoförü, henüz bilinmeyen bir nedenle kebapçı dükkanını midibüsüyle yıkmaya çalıştı. Defalarca kebapçı dükkanına çarpan ve aracını vatandaşların üzerine süren servis şoförü, girişiminde başarılı olamayınca bölgeden uzaklaştı. Sosyal medyaya düşen görüntülere göre olay, Mersin'in merkez Toroslar ilçesine bağlı Güneykent Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği öğrenilemeyen bir servis şoförü, midibüsüyle gelerek bölgede bulunan bir kebapçıyı yıkmaya çalıştı. Midibüsüyle defalarca kebapçı dükkanına çarpan ve bölgede bulunan vatandaşların üzerine aracını süren şoför dehşet saçtı. Çok sayıda denemenin ardından girişiminde başarılı olamayan sürücü bölgeden uzaklaştı. Midibüsün önünde büyük hasar oluşurken, bölgede bulunan vatandaşlar araca çok sayıda taş attı. Olayda kimse yaralanmazken, polisin olayla ilgili çalışma başlattığı öğrenildi.
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