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01 Mart 2020 Pazar günü yayınlandı
Servis şoförlerinden Mehmetçiğe konvoylu destek

Servis şoförlerinden Mehmetçiğe konvoylu destek

Konvoydan görüntü

Öğrenci Servisi Hanlı 

-Askerler
-Detaylar

( HATAY ) HATAY

- Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bir araya gelen öğrenci servisi şoförleri, konvoy yaparak Mehmetçiğe destek oldu. Suriye sınırına komşu olan Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bir araya gelen öğrenci servisi şoförleri, konvoy yaparak Mehmetçiğe destek verdi. Mehmetçiğin her daim yanlarında olduklarını kaydeden öğrenci servisi şoförleri, Türk bayrakları ile donattıkları araçları ile şehir turu yaptı. İlçedekilerin de desteğini alan servis şoförleri, klaksonlarını çalarak, askerlere destek oldu. İlçede bir noktada konuşlu askerlerin de bulunduğu yere giden konvoydakiler, Mehmetçik için dua etti.
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