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10 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Servis otobüsü ile hafriyat kamyonu böyle çarpıştı: 2'si ağır 13 yaralı İzle

Servis otobüsü ile hafriyat kamyonu böyle çarpıştı: 2'si ağır 13 yaralı İzle

kaza anı

Fabrika Servis Otobüsü Akkale Kahvehane Hafriyat Kamyonu 

-Olay yerinden kamyondan otobüsten görüntü
-Yaralılardan görüntü
-Detaylar

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir’de servis otobüsü ile hafriyat kamyonun çarpışması sonucu 2’si ağır 13 yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.Kaza, İzmir Çanakkale yolu Şakran Mahallesi E-87 Temaşalık mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir’den Çanakkale yolunda seyir halinde olan 35 HM 523 plakalı servis otobüsüne 58 TF 879 plakalı hafriyat kamyonunun arkadan çarpması sonucu bir fabrikaya ait işçileri taşıyan servis otobüsü sürüklenerek karşı şeride geçti. Servis otobüsü çarpmanın şiddetiyle üst geçide çarparak durabildi. Kontrolünü kaybedip kahvehaneye girdi Hafriyat kamyonu ise kontrolünü kaybederek bir kahvehaneye girdi. Kahvehanede bulunan 2 kişi olmak üzere kazada 13 kişi yaralandı. Aliağa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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