Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Servis minibüsü ile askeri araç çarpıştı: 5 yaralı - KIRKLARELİ

Servis minibüsü ile askeri araç çarpıştı: 5 yaralı - KIRKLARELİ

- Kazadan genel ve detay görüntülerServis minibüsü askeri araca çarptı: 5 yaralıKIRKLARELİ (AA) - Kırklareli 'nde fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsü ile askeri aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Mehmet Y. idaresindeki 39 EN 238 plakalı minibüs, Kızılcıkdere köyü yakınlarında "cemse" diye de bilinen askeri araca arkadan çarptı.Kazada yaralanan sürücü Mehmet Y. minibüste sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 15 dakikalık çalışması sonucu sürücü sıkıştığı yerden çıkarıldı.Sürücü Mehmet Y. ile kazada yaralanan minibüsteki Semiha Ciğer, Ebru Günal ile askeri personel Mehmet İnan, Muhammet Kaplan ambulanslar ile Kırklareli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Fabrika Trafik Kazası Askeri Personel 

İlgili Foto Galeriler
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
İzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralıİzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralı
Feci kaza! Araçları taşıyan çekiciye taksi çarptıFeci kaza! Araçları taşıyan çekiciye taksi çarptı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı