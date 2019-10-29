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29 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Servis minibüsü devrildi: 1 ölü, 10 yaralı - BATMAN Video

Servis minibüsü devrildi: 1 ölü, 10 yaralı - BATMAN Video

- Olay yeri - Yaralıların ambulansa alınması - Jandarmanın güvenlik önlemi - Yaralıların hastaneye getirilmesi Batman 'da servis minibüsü devrildi: 1 ölü, 10 yaralı - Kozluk ilçesinde işçileri taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandıBATMAN (AA) - Batman 'ın Kozluk ilçesinde işçileri taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Kozluk'tan aldığı tekstil işçilerini Batman 'a götüren Rasim Aksoy yönetimindeki 06 DV 5393 plakalı minibüs, Eskice köyü yakınlarında şarampole devrildi.Kazada, işçilerden Mahsum Aksoy olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan 4'ü ağır 10 kişi 112 Acil Sağlık ekiplerince Batman 'daki hastanelere kaldırıldı.

Hastane Güvenlik Önlemi 

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