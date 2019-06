Servis minibüslerinden düğün konvoyu yaptılar Haberi

-röportajlar,

- Eskişehir'de servis şoförlüğü yapan Mehmet Kübra As'ın düğününe katılan arkadaşları, servis araçları ile oluşturdukları konvoyla arkadaşlarının mutlu gününe ayrı bir görsellik kattılar. Yeni bir yuva kurma mutluluğunu yaşayan As çiftine ayrı bir heyecan ve mutluluk yaşatan çalışma arkadaşları 15 servis aracıyla düğün konvoyunu görsel bir şölene dönüştürdüler. İş arkadaşları damatla beraber müzik eşliğinde gönüllerince hep beraber eğlendiler. Damadın babası İsmail As; ''Her şey güzel, Allah bu mutluluğu bozmasın'' diye belirtirken, gelin Kübra As; ''Bugün en mutlu günümüz, eşimin iş arkadaşlarının yaptığı sürpriz için çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyum'' diye belirtti.

Damat Mehmet As ise; ''Başta iş arkadaşlarım olmak üzere, arkadaşlarımın bu mutlu günümde yalnız bırakmadıkları için, çok teşekkür ederim. Servisçi olduğum için bütün arkadaşlara, bütün camiaya çok teşekkür ederim'' diye belirtti.

Servis şoförü Metin Kocabaş ise; ''Arkadaşımızı bu mutlu gününde yalnız bırakmamak için böyle bir organizasyon düzenledik. İnşallah onların mutluluğunda bir payımız vardır. Arkadaşlarımıza bir ömür boyu mutluluklar dileriz'' dedi.

Bir diğer servis şoförü Semih Nam da; ''Meslektaşımızın bugün de yanında bulunup jest yapmak istedik. Biz iş arkadaşları olarak jestimizin onun da hoşuna gitmesinden mutluyuz. Çok teşekkür ediyor, bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz'' diye belirtti.