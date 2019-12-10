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10 Aralık 2019 Salı günü yayınlandı
Servis kazasında hayatını kaybeden çocuğun cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndan alındı İzle

Servis kazasında hayatını kaybeden çocuğun cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndan alındı İzle

Aileden görüntü

Okul Servisi Cenaze Eziler Cenaze Namazı Irak 

-Adli tıp detay
-Cenaze aracı çıkışı
-arşiv

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Küçükçekmece’de okul servisinin ezdiği talihsiz çocuğun cenazesi Adli Tıp Kurumu morgundan alındı. Küçükçekmece de dün meydana gelen olayda okul dönüşünde geldiği servis tarafından evine bırakıldığı sırada ezilerek hayatını kaybeden 4 yaşındaki Suriye Uyruklu Hasan Dako’nun cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.
Burada yapılan otopsi işlemlerinin ardından talihsiz çocuğun cenazesi babasına teslim edildi. Dako’nun cenazesi bugün ikindi namazına müteakip kılınacak olan cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.
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