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27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Servis aracıyla hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Servis aracıyla hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

KAZADAN GÖRÜNTÜ

( İSTANBUL ) İSTANBUL

İlk Müdahale Hastane Ticari Araç Sağlık Ekipleri Servis Aracı 


- İstanbul Esenyurt Mevkiinde servis aracıyla hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, Esenyurt Hoşdere mevkii Hadımköy istikametinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde ilerleyen servis aracıyla hafif ticari aracın çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazada servis aracının çarptığı hafif ticari sürüklenerek refüjdeki yön levhalarına çarparak durabildi. Hafif ticari aracın içerisinde bulunan sürücü yaralanırken, kazaya İBB 153 Beyaz Masa ekipleri müdahalede bulundu. Müdahale sonrasında ekipler sağlık, polis ve itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında yaralı en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekiplerin yaptığı müdahale sonrasında, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.
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