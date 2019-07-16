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16 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Servis aracının devrilme anı kamerada

Servis aracının devrilme anı kamerada

kaza anı kamera görüntüsü

Kamera Servis Aracı Trol 

-arşiv

( İSTANBUL )- 34 kişiyi taşıyan servis aracı böyle devrildi İSTANBUL

- Göktürk İstanbul Havalimanı istikameti Işıklar Köyü mevkiinde 34 kişiyi taşıyan servis aracının devrildiği anlara ait kamera görüntüleri ortaya çıktı. Kaza, geçtiğimiz günlerde öğle saatlerinde Göktürk İstanbul Havalimanı istikameti Işıklar Köyü mevkiinde meydana gelmişti. Müslüm Özpala yönetimindeki 34 LAV 516 plakalı servis aracı seyir halindeyken ön sağ tekerinin patlaması sonucu bariyerlere çarparak devrilmişti. Kazada servis aracında bulunan 34 kişi yaralanmıştı. Servis aracı böyle devrildi Büyük korkunun yaşandığı kaza saniye saniye kameralara yansıdı. Servis aracındaki kameralara yansıyan görüntülerde, araç ilerlediği sırada sürücüsünün birden kontrolü kaybettiği görülüyor. Bariyerlere çarpan araç yol kenarına devriliyor. Devrilen aracın içindeki vatandaşların savrulduğu görülüyor.
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