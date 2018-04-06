Servis aracının çarptığı engelli öğrencinin cenazesi toprağa verildi

-Dua edilmesi, cenaze namazı

-Okul bahçesinden görüntü

-Servis aracından görüntü

-röportaj

-Detaylar

-ölen çocuğun fotoğrafı



( BARTIN ) BARTIN



- Bartın’da okul çıkışı okul bahçesinde servis aracının çarpması sonucu yaşamını yitiren 9 yaşındaki engelli öğrenci, Kayadibi köyünde toprağa verildi.

Küçük kızın cenazesi Bartın Devlet Hastanesi morgundan alınarak Kayadibi köyündeki evinin önüne getirildi.

Anne Gönül (35) cenazede ayakta durmakta güçlük çekerken, 6 yıl önce geçirdiği kaza sonucu felç olan baba Tevfik Çetinbal (52) ise tekerlekli sandalye ile cenazeye katıldı.

Evin önünde okunan Kur’an-ı Kerim ve yapılan duaların ardından helallik alındı. Küçük kızın cenazesi Kalaygöz Mahallesi Camisi'nde cuma namazını müteakiben kılınan namazın ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye Bartın İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Demir’in yanı sıra okul yöneticileri, öğretmenler ve köy halkı katıldı.

Sürücü gözaltında, Milli Eğitim soruşturma başlattı Öte yandan, okulda taşımalı eğitim gören öğrencileri taşıyan 74 M 0085 plakalı minibüsün sürücüsü Mustafa Baltacı ise olaydan sonra jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sürücünün jandarmadaki sorgusu sürerken, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından da okul yöneticileri hakkında idari soruşturma başlattığı öğrenildi. Okul bahçesindeki kazanın ardından bugün de okul bahçesinde bir başka servis aracının park halinde olması dikkat çekti.

